На концерте в «Зенит-Арене» написали названия легендарных групп с ошибками

На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове сегодня прошел музыкальный фестиваль «Радио Зенит». На новой сцене выступили «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters.

Как пишут посетители в социальных сетях, в разгар мероприятия на экранах стадиона показали заставку с именами музыкальных коллективов и исполнителей, предложив гостям проголосовать за того, чей концерт стоит провести на сцене стадиона. Зрители отметили большое количество орфографических ошибок в написании имен музыкантов и групп. Среди кандидатов на гастроли — «Radiohad», «Ramshtain», «Limp Biskit» и другие.