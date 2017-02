The Kooks выступят в Петербурге

The Kooks 8 июня выступит на площадке петербургского А2 Green Concert. Британская команда выступит в рамках тура The Best Of, рассказали нам организаторы.

Музыканты пришли от нахального брит-попа и оглядок на группы вроде The Kinks к фанку, джазу разных стран и экспериментам с электроникой. В итоге последний на данный момент альбом The Kooks «Listen» разительно отличается от того, что они делали раньше.

Добавим, что 6 июня The Kooks выступят в екатеринбургском Teleclub, а после Петербурга 9 июня отправятся в столицу и дадут концерт в клубе Yotaspace.

Отметим, что лето-2017 будет богато на выступления британцев: 30 июня в Петербург приедет инди-поп квартет Metronomy, а 31 августа у нас впервые выступят alt-J. Оба концерта пройдут в A2 Green Concert.