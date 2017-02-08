В Петербурге впервые выступят alt-J

В Петербурге впервые выступит британская группа alt-J. 31 августа они дадут концерт в клубе A2 Green Concert.

alt-J взяли за основу экспериментальный рок, который сочетается с фолк-ритмами, мягкой электроникой и приемами арт- и инди-рока. Их последний альбом This Is All Yours был выпущен в 2014 году и стал сверхпопулярным. Среди их наград: Mercury Prize и номинации на Brit Awards и «Грэмми»

По сообщениям СМИ, в этом году alt-J выпустят третий альбом — возможно, на российских концертах мы одними из первых услышим новые песни.

Добавим, что 30 августа alt-J  дадут концерт в московском Stadium.

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