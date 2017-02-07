Metronomy выступят в Петербурге

В Петербург с концертом приедет британский инди-поп квартет Metronomy. Музыканты выступят 30 июня в клубе A2 Green Concert, сообщили в Facebook организаторы концертов Pop Farm.

После петербургского концерта группа поедет в Москву — 1 июля они выступят в Yotaspace.

Metronomy играют изощренный и вместе с тем танцевальный электро-поп, поют хором и идеально подходят для праздного уикенда. В 2014-м команда выпустила пластинку «Love Letters», признанную одним из главных поп-альбомов года, а в июле 2016 — альбом «Summer 08».

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