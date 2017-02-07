Опера «Царь Эдип» достаточно редко исполняется на сцене. Вы поэтому решили не упускать шанс и принять участие в спектакле?

Стать дирижером новой версии оперы Игоря Стравинского мне предложило руководство благотворительного фонда «Острова». Его основная миссия — помощь и поддержка людей с редким и пока неизлечимым генетическим заболеванием: муковисцидозом. Я с радостью согласился поддержать этот уникальный проект, потому что уверен: на вырученные от концерта средства мы сможем хотя бы немного улучшить жизнь подопечных фонда. Кроме того, для меня огромная честь исполнять музыку Стравинского. Игорь Федорович является моим дальним родственником по линии отца, и я очень горжусь своим происхождением. Наш спектакль необычен тем, что это кукольная мистерия. Вместе с оперными солистами и греческим хором на сцену выйдут артисты балета и актеры-кукольники. Партию царя Эдипа исполнит знаменитый британский тенор Эндрю Стэйплс, а его матери-жены Иокасты — меццо-сопрано Михайловского театра Олеся Петрова. Специально для проекта я собрал свой оркестр, в котором будут играть давно знакомые мне, проверенные музыканты.

Ваши родители известные пианисты, и вы с детства были знакомы со знаменитыми людьми. Кто вам особенно запомнился?

У нас дома всегда царила творческая атмосфера. Частыми гостями были Михаил Барышников, Олег Ефремов, Сергей Юрский, Сергей Ларин, Карита Маттила и многие другие. Тогда в детстве я относился к этому спокойно: просто не мог представить иного окружения. Cейчас, спустя годы, понимаю, насколько сильно мне повезло. Моя тетя Альфия — виолончелистка, и ее учителем и наставником был Мстислав Ростропович. Мама иногда вспоминает, как он любил сидеть на нашей кухне и есть бабушкины беляши. Однажды я даже играл ему на скрипке — маэстро приехал в Школу Иегуди Менухина в Англии, где я учился.