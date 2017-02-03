Теодор Курентзис: «Я себя ощущаю российским музыкантом греческой веры»

Когда мы познакомились в 1998 году, ты учился в консерватории и в квартире у Никольского собора устраивал салонные вечера в духе XIX века. Откуда это в современном человеке?

Салон в центре Петербурга особенно уместен, но у меня всегда было желание создавать своего рода дружеские лаборатории для единомышленников, которые влияют друг на друга и открывают новые пути. На одном из этих вечеров я познакомился с хореографом Алексеем Мирошниченко, с которым мы мечтали о том, как когда-нибудь будем создавать свой театр. Тогда же встретил жившего в России англичанина Марка де Мони. Сегодня Алексей — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета, а Марк — генеральный менеджер. Друзья для меня — больше чем родственники, которых ты, как известно, не выбираешь.

А кем были твои предки?

Мой прапрапрадед со стороны мамы был героем Греческой революции против османского ига — в 1821 году он первым поднял флаг с крестом и надписью «Свобода или смерть». А прадед со стороны отца в конце XIX века был известнейшим модельером в Константинополе, обшивал жен султана. По легенде, в роду у нас были и пираты, и банкиры. Мама и дядя стали музыкантами. А отец был человеком очень талантливым, учился на инженера, был сначала моряком, затем полицейским и в какой-то момент захотел учиться музыке — его преподавателем и оказалась моя будущая мама. У него была коллекция из сотен дисков, и он оказал сильное влияние на формирование моих музыкальных вкусов.

Ты поступил в Афинскую консерваторию в возрасте двенадцати лет — был вундеркиндом?

Я был подающим большие надежды ребенком — с трех лет сидел за роялем и сочинял миниатюры. Но в детстве мечтал быть кино­режиссером или археологом, а не музыкантом. Режиссером я не стал, но кино до сих пор люблю, в одной картине даже сыграл.

Фильм «Дау» с тобой в роли физика Льва Ландау, говорят, выйдет в прокат в 2017 году, спустя шесть лет после завершения съемок.

Мы дружим с режиссером картины Ильей Хржановским, я неоднократно летал к нему в Лондон смотреть отснятый материал по мере его монтажа. Это очень жесткий фильм: мне, как и всем занятым в нем членам съемочной группы, нужно было как будто на машине времени перенестись в 1940–1950-е годы и испытывать то, что тогда творилось. Все там было до такой степени реалистично, что однажды в сцене, где моего героя избивают студенты, исполнители так увлеклись, что сместили мне поясничный диск. Это и рассказ о судьбе гения, и история Дон Жуана, и история Фауста, и история о том, как тоталитарный режим может убить ангела.