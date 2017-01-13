В канун Старого Нового года Иван Алексеев (ака Noize MC) выпустил видео на песню-рефлексию о потерянном времени и невыполненных обещаниях – «Грабли». Мы побывали на съемках клипа и узнали все подробности, а также почему местом действия снова стал Петербург и на какую композицию будет следующий ролик.
Как снимался клип Noize MC на песню «Грабли»?
В небольшой хрущевке на севере Петербурга за традиционным столом с майонезными салатами и шампанским собрались люди в причудливых масках то ли животных, то ли героев мультфильма «Девять». Это не празднование Нового года с необычными карнавальными костюмами, а съемки клипа Noize MC на песню «Грабли», вошедшую в его седьмой студийный альбом «Царь горы». По сюжету история происходит 31 декабря в разные годы жизни главного героя.
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Иван Алексеев в интервью «Собака.ru»:
Режиссер клипа Лена Грачева предложила интересную идею, которая наиболее точно отражает суть песни. Хотелось подчеркнуть, что каждый раз доходя до очередного кануна Нового года, появляется желание выйти из цикла, прервать порочный круг, что-то в себе изменить. И раз за разом, как правило, это не удается. Я был очень удивлен, насколько большому количеству людей оказалась близка песня «Грабли», потому что писал о сугубо своих личных ощущениях. Очевидно, это самая сильная композиция альбома, но поняли мы это достаточно поздно, когда она была уже опубликована. Тогда мы срочно стали искать возможности для съемки видео. Можно сказать, что в определенном смысле клип и песня — это инь и ян. Видеоряд и основная идея клипа настолько тесно идут с основным приемом текста, что вся картина стала более объемной и получила дополнительную глубину. Это самая медленная в моей карьере песня — 64 удара в минуту, поэтому и в видео очень много тягучих и статичных моментов. В современном мире все стараются увеличивать темп, а здесь суть эстетики совсем в другом. Это ощущение тягучести, словно время застывает, возникло и во время съемок».
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Елена Грачева, режиссер клипа:
У каждого рефлексирующего человека бывают времена, когда ты в состоянии «а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдёт», но сам отчаянно пытаешься это поправить. Мир рассыпается на пиксели и не читаемые больше коды, а у тебя нет больше паролей к тому, как что-то чинить. Поэтому песня «Грабли» очень крутая именно фиксацией момента, когда, несмотря на какие-то большие внутренние усилия, ты все равно не преодолеваешь, не вывозишь, не справляешься. Это очень важная точка любого кризиса. Тотальная неудача, которая доходит до пика, после которой ты обычно все равно меняешься. И довольно значительно. А в этом изменяющем тебя опыте и есть надежда. Я больше двух лет жила с депрессией, поэтому клип для меня получился очень личный. И сценарий потому придумался как-то легко. Это мой дебют. И символично, что когда я прошла свои страхи и ошибки насквозь, судьба подарила шанс именно такую историю рассказать и для такой песни».
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Иван Алексеев в интервью «Собака.ru»:
Можно пытаться рационализировать, почему мы снова снимаем клип в Петербурге, и каждый раз придумывать какие-то объективные причины, но можно сказать, что просто в очередной раз так произошло. В январе запланирована еще одна съемка видео – на песню «Чайлдфри». Но это уже будет совсем другой по настроению клип. Песни «Грабли» и «Чайлдфри» идут по соседству в альбоме, в таком же порядке мы снимаем видео. Основной прием — контраст. «Грабли» — о попытке порвать с прошлым, сделать все по-новому, отчистившись и обновив карму. «Чайлдфри», наоборот, с точки зрения текста в моем духе – очень ерническом и жестком. Это и в логике альбома «Царь горы»: неудачная попытка начать сначала, после которой все возвращается на прежние рельсы. В этом— главный драматургический момент всей пластинки. Скорее всего, между клипами тоже будет эта гротескная разница».
Новый альбом Noize MC «Царь горы» можно скачать в iTunes
Текст: Мария Орехова
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