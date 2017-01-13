Как снимался клип Noize MC на песню «Грабли»?

Елена Грачева, режиссер клипа: У каждого рефлексирующего человека бывают времена, когда ты в состоянии «а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдёт», но сам отчаянно пытаешься это поправить. Мир рассыпается на пиксели и не читаемые больше коды, а у тебя нет больше паролей к тому, как что-то чинить. Поэтому песня «Грабли» очень крутая именно фиксацией момента, когда, несмотря на какие-то большие внутренние усилия, ты все равно не преодолеваешь, не вывозишь, не справляешься. Это очень важная точка любого кризиса. Тотальная неудача, которая доходит до пика, после которой ты обычно все равно меняешься. И довольно значительно. А в этом изменяющем тебя опыте и есть надежда. Я больше двух лет жила с депрессией, поэтому клип для меня получился очень личный. И сценарий потому придумался как-то легко. Это мой дебют. И символично, что когда я прошла свои страхи и ошибки насквозь, судьба подарила шанс именно такую историю рассказать и для такой песни».