«Мумий Тролль» выпустили два новых клипа

Группа «Мумий Тролль» выпустила два новых клипа на песню «Пломбир», которая была написана для новогодней комедии «Елки 5».

Ролик создан в двух версиях: мужской и женской. В первом видео строчки «Только тает пломбир / В ожидание лизнуть / И снежинки справляют последний свой путь» поет Илья Лагутенко, а во втором клипе песню исполняет начинающая китайская певица Ян Гэ. Оба ролика сняты в новогодней обстановке: на разноцветном ковре лежит гирлянда, на сцене стоит украшенная елка.