«Мумий Тролль» выпустили два новых клипа
Группа «Мумий Тролль» выпустила два новых клипа на песню «Пломбир», которая была написана для новогодней комедии «Елки 5».
Ролик создан в двух версиях: мужской и женской. В первом видео строчки «Только тает пломбир / В ожидание лизнуть / И снежинки справляют последний свой путь» поет Илья Лагутенко, а во втором клипе песню исполняет начинающая китайская певица Ян Гэ. Оба ролика сняты в новогодней обстановке: на разноцветном ковре лежит гирлянда, на сцене стоит украшенная елка.
Ранее в сети появился клип группировки «Ленинград» «Начинаем отмечать!»: песня также стала саундтреком к фильму «Елки 5». Ролик смонтирован из кадров комедии. Также для очередной части «Елок» музыку исполнили группа Uma2rmaH и певица Елка.
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