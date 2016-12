По сообщениям мировых СМИ певец Джордж Майкл умер в своем доме, передает The Daily Mirror. Музыканту было 53 года. Как передает Би-би-си, музыкант умер у себя дома в Оксфордшире. В полиции отметили, что "не выявили никаких подозрительных обстоятельств" в связи со смертью музыканта.

Напомним, за время карьеры британского музыканта, было продано более ста миллионов его записей. На счету у Джорджа Майкла две статуэтки «Грэмми» — в категории «Альбом года» («Faith», 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня «I Knew You Were Waiting (For Me)», 1987).

