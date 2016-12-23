Соул-дива и номинант на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Манижа выпустила live-клип на песню «Люстра»: на сцене с огромной хрустальной люстрой певица поет пронзительные строчки: «Чертовски интересно, как можно так шустро променять мои чувства на искры от люстры». Трек входит в первый в мире Instagram-альбом «Manuscript».
Премьера: клип Манижи «Люстра»
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Певица Манижа в комментарии сайту «Собака.ru»
«Люстра» — это для меня настоящий эксперимент, начавшийся в стенах «Квартиры Кости Кройца». Я написала ее в ночь перед концертом, и исполнила уже на следующий день. Это эксперимент прежде всего с чувствами. Я на всю жизнь запомнила тот момент, и мне захотелось запечатлеть его.
Для этого мы приехали снова на Квартиру, и сняли лайв с Noir films, с которыми случайно познакомились через проект Strangers Виталия Акимова. Это наш первый лайв, но мы планируем продолжать снимать именно лайвы и делать это в очень необычных местах.
Первое видео из этой серии, конечно же, снято в Петербурге. По-другому не могло быть. С самого начала и до конца это было похоже на сон, который нам, надеюсь, удалось передать через экран».
Добавим, что свой альбом «Manuscript» Манижа представит сегодня, 23 декабря, в полуразрушенном здании Церкви Святой Анны. Бархатным голосом она споет о любви на двух языках: родном русском и безупречном английском.
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