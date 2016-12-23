Премьера: клип Манижи «Люстра»

Певица Манижа в комментарии сайту «Собака.ru»

«Люстра» — это для меня настоящий эксперимент, начавшийся в стенах «Квартиры Кости Кройца». Я написала ее в ночь перед концертом, и исполнила уже на следующий день. Это эксперимент прежде всего с чувствами. Я на всю жизнь запомнила тот момент, и мне захотелось запечатлеть его.

Для этого мы приехали снова на Квартиру, и сняли лайв с Noir films, с которыми случайно познакомились через проект Strangers Виталия Акимова. Это наш первый лайв, но мы планируем продолжать снимать именно лайвы и делать это в очень необычных местах.

Первое видео из этой серии, конечно же, снято в Петербурге. По-другому не могло быть. С самого начала и до конца это было похоже на сон, который нам, надеюсь, удалось передать через экран».