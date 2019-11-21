Создатель мессенджера Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих устройств. Причиной такого совета стали обнаруженные многочисленные уязвимости в сфере безопасности приложения — они делают данные доступными для хакеров и госучреждений.
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за уязвимостей безопасности
Еще в мае Дуров предсказывал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а «серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой». На этой неделе подобная «дыра» в безопасности мессенджера вновь была выявлена — все, что нужно было сделать хакеру, это отправить пользователю видео, и все данные оказались во власти злоумышленника.
По мнению Дурова, причина возникновения уязвимостей в безопасности WhatsApp в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе сбора данных PRISM от Агентства нацбезопасности США. Он также предполагает, что собранные данные могут передаваться в другие страны.
«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения — это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и другой информацией, не относящейся к приложению. […] Маловероятно, что кто-либо может случайно совершить серьезную ошибку в сфере безопасности, которая так удобна для слежки за пользователями на регулярной основе. Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона», — пишет Дуров в своем Telegram-канале.
Напомним, в августе 2019 года представители Facebook официально подтвердили, что компания предоставляла доступ к аудиосообщениям в Messenger третьим лицам. Ранее стало известно, что Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. В компании подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года.
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