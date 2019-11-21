Еще в мае Дуров предсказывал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а «серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой». На этой неделе подобная «дыра» в безопасности мессенджера вновь была выявлена — все, что нужно было сделать хакеру, это отправить пользователю видео, и все данные оказались во власти злоумышленника.

По мнению Дурова, причина возникновения уязвимостей в безопасности WhatsApp в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе сбора данных PRISM от Агентства нацбезопасности США. Он также предполагает, что собранные данные могут передаваться в другие страны.