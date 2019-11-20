Законопроект, обязывающий производителей предустанавливать на гаджеты российские приложения, уже прошел два самых важных чтения в Госдуме. Третье, скорее техническое, назначено на 21 ноября – так что законопроект примут, если не произойдет форс-мажор. В народе его называют «законом против Apple», потому что именно эта компания с большой вероятностью пострадает или вовсе будет вынуждена уйти с рынка нашей страны. «Собака.ru» разобралась, зачем поправки решили принять, действительно ли они так вредны и как повлияют на бизнес.
Запрет iPhone: что известно о «законе против Apple», который хотят принять в России
Что случилось?
В статью №4 закона «О защите прав потребителей» хотят внести поправку, которая обяжет производителей смартфонов и других гаджетов предустанавливать российские приложения. За нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, планируется, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Какие приложения нужно будет устанавливать производителям?
Список приложений, которые необходимо будет устанавливать производителям, определит правительство. Федеральная антимонопольная служба предлагала внести в него браузеры, антивирусы, мессенджеры и навигаторы. Минкомсвязи при этом заявило, что стоит ограничиться только браузерами и поисковиками.
Один из авторов законопроекта рассказал: «Речь идет о наиболее необходимых программах для нашей страны. Это могут быть поисковики, карты, социально значимые приложения — такие, как, например, «Госуслуги». Кроме того, это могут быть онлайн-кинотеатры».
Примут ли законопроект?
Скорее всего, да. Его не одобряет Минкомсвязи, однако чиновники рассказывали, что лоббирует его администрация президента, так что позиция отдельного министерства роли здесь уже не играет. На первом голосовании за выступили 363 депутата и один против, на втором за был 341 депутат, против — никто.
Зачем нужен этот законопроект?
Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал, что не понимает этого: «Мы направляли письмо по поводу этого законопроекта с призывом провести общественные слушания, но их так и не случилось. Не могу сказать, что конкретно у нас были какие-то правки в текст законопроекта — мы в целом не понимаем, зачем он нужен: он регулирует сферу, которая, на наш взгляд, в регуляции не нуждается. Непонятно, зачем обязывать законом предустанавливать приложения: мне не нужен закон, чтобы поставить "Яндекс. Навигатор" и скачать "Сбербанк Онлайн". Люди сами скачивают отечественные приложения, не потому что их обязывает закон, а потому что это удобные сервисы».
В пояснительной записке к закону утверждается: «Программы для ЭВМ, включая мобильные приложения и программы для телевизоров с функцией «смарт-ТВ», ориентированные преимущественно на российских пользователей, являются более привлекательными для российских потребителей, повышают удобство использования устройств, на которых они установлены, влияют на качество использования таких устройств, повышают ценность товара для потребителя. <...> Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий».
ВВС пишет, что одна из возможных причин интереса законодателей к продукции Apple – постепенное введение компанией технологии ESIM, которая позволяет смартфонам работать без сим-карты, что сокращает возможности для государственного контроля пользователей в рамках «пакета Яровой».
Почему его называют «Законом против Apple»?
Во время обсуждения законопроекта эксперты отмечали, что главная его цель — компания Apple, которую пытаются на уровне закона обязать устанавливать в iPhone и iPad российские приложения. Но операционная система iOS вообще не предполагает предустановки сторонних приложений, это не делается ни в одной из стран. Компания ответила, что принятие законопроекта вынудит ее «пересмотреть свою бизнес-модель в России». Учитывая то, что Россия – далеко не самый большой рынок для Apple, ее уход из страны вполне вероятен.
«Требование добавить в экосистему Apple сторонние приложения равноценно джейлбрейку (официально не поддерживаемый взлом файловой системы) и несет угрозы безопасности, а на такие риски компания не может пойти», – говорил собеседник «Коммерсанта», знакомый с позицией Apple, в апреле 2019 года.
Как к законопроекту относится бизнес?
Законопроект не обсуждался ни с представителями бизнеса, ни с экспертами, а его авторы не догадываются о последствиях его принятия, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Он уверен, что поправки навредят и производителям, и разработчикам ПО, в том числе российским, так как рынок мобильных приложений – конкурентная среда, которая регулируется потребительским спросом и актуальным предложением новых приложений. При этом многие российские приложения на домашнем рынке лидируют. С появлением списка обязательных к приложений смысл конкуренции потеряется, уверен Гуськов: вместо того чтобы улучшать продукт, разработчики будут стремиться попасть в список правительства, а если приложение в него попадет, у них не будет стимула развивать его.
Некоторые эксперты уверены, что законопроект приведет к подорожанию даже тех смартфонов, производители которых согласятся на новые условия.
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