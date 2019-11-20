Запрет iPhone: что известно о «законе против Apple», который хотят принять в России

Что случилось?

В статью №4 закона «О защите прав потребителей» хотят внести поправку, которая обяжет производителей смартфонов и других гаджетов предустанавливать российские приложения. За нарушение предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, планируется, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Какие приложения нужно будет устанавливать производителям?

Список приложений, которые необходимо будет устанавливать производителям, определит правительство. Федеральная антимонопольная служба предлагала внести в него браузеры, антивирусы, мессенджеры и навигаторы. Минкомсвязи при этом заявило, что стоит ограничиться только браузерами и поисковиками.

Один из авторов законопроекта рассказал: «Речь идет о наиболее необходимых программах для нашей страны. Это могут быть поисковики, карты, социально значимые приложения — такие, как, например, «Госуслуги». Кроме того, это могут быть онлайн-кинотеатры».

Примут ли законопроект?

Скорее всего, да. Его не одобряет Минкомсвязи, однако чиновники рассказывали, что лоббирует его администрация президента, так что позиция отдельного министерства роли здесь уже не играет. На первом голосовании за выступили 363 депутата и один против, на втором за был 341 депутат, против — никто.