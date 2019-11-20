Ксения Собчак стала лидером рейтинга Forbes — ее ежегодный доход от рекламы в Instagram составил 1,6 миллиона долларов. По мнению издания, журналист и телеведущая «успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день». Серебро рейтинга у телеведущей Регины Тодоренко — ее доход за рекламу брендов косметики, одежды и товаров для детей составил 860 тысяч долларов. Замыкает тройку лидеров Ольга Бузова — у нее также 860 тысяч долларов.

Далее строчки рейтинга заняли автоблогер Алан Енилеев (850 тысяч долларов), певицы Полина Гагарина (770 тысяч долларов) и Елена Темникова (760 тысяч долларов), боец и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (570 тысяч долларов), актриса Анна Хилькевич (570 тысяч долларов), продюсер Яна Рудковская (560 тысяч долларов), блогер Ида Галич (550 тысяч долларов), модель Дарья Клюкина (560 тысяч долларов), певица Вера Брежнева (480 тысяч долларов), телеведущая Ирена Понарошку (430 тысяч долларов). Замыкают рейтинг модель Виктория Боня (410 тысяч долларов) и актриса Наталья Рудова (400 тысяч долларов).

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта в возрастной категории до 40 лет. В основу легли данные о доходах, количество упоминаний в СМИ и социальных сетях. Лидером списка стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов — его годовой доход составил 11,5 миллионов долларов. На втором месте телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова — ее доход составил 4,4 миллиона долларов, а упоминаний в соцсетях оказалось 4,5 миллионов — больше, чем у всех фигурантов списка.