Пассажир «Сапсана» решил от скуки взломать Wi-Fi в поезде. Он получил доступ к данным всех его пользователей за 20 минут

Помимо этого, он выяснил, почему в поезде постоянно не работает беспроводной Интернет — оперативная память сервера заполнена на 96%. Взломщик отметил, что система безопасности в «Сапсанах» ужасная: везде используют одинаковые пароли, данные содержат в текстовых документах, а также применены бесплатные сертификаты безопасности. Он призвал компанию устранить уязвимости и обещал через несколько месяцев проверить, воспользовались ли сотрудники РЖД его советами. Сейчас же, по его мнению, данные всех пассажиров «Сапсана» находятся под угрозой.