Instagram запустил сервис Reels, создающий ролики в формате TikTok

В рамках тестового запуска Reels доступен только в Бразилии — так как там много пользователей Instagram, которые любят музыку и «не так одержимы» TikTok. При создании видео можно добавить музыку — ее можно найти по хэштегам или выбрать из коллекции Facebook, а также монтировать ролик прямо во встроенном редакторе.

Получившимся контентом можно поделиться со всеми подписчиками, списком «лучших друзей» или опубликовать в публичный раздел, а самые популярные попадут в специальный раздел.

Директор Instagram по управлению продуктами Робби Штейн отдал должное вкладу TikTok в современную культуру, однако отметил, что сервис Reels будет совершенно отличаться от «оригинала». «Не существует двух абсолютно тождественных программ, в конце концов, делиться видео с музыкой — это довольно распространенная идея, которую, на наш взгляд, все могут использовать. Мы старались сделать из этого уникальный формат», — рассказал он TechCrunch.

По мнению экспертов, сервис Reels может стать весомым конкурентом TikTok во многом благодаря политике Instagram — в социальной сети можно обмениваться видео, писать другим пользователям и предоставлять контент ограниченному кругу лиц. В случае успеха сервиса в Бразилии, Reels может появиться и в других странах.

Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей». Сервис позволяет делиться фото и видео, обмениваться статусами и переписываться только с теми пользователями, которые добавлены в список «Лучшие друзья». Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.