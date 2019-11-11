«Я думаю, что в отдельных зонах, на отдельных территориях 5G может быть развернута на горизонте 2-3 лет. Но как масштабная общенациональная сеть — это точно не ближайшее будущее», — рассказал Песков в интервью «Фонтанке». За развитие технологии ответственны «Ростелеком» и «Ростех» — они «совместно назначены ответственными за развитие технологии беспроводной связи с акцентом на 5G и создания так называемого ядра технологий 5G отечественного производства».

5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций предыдущего поколения. Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов «устройство к устройству», масштабные коммуникации между устройствами, а также существенно сокращать время задержки и расход аккумулятора устройства.

Напомним, первый в России звонок через сеть мобильной связи 5G был совершен 5 июля из Петербурга в Хельсинки. Кронштадт стал первым городом России с развернутой сетью мобильной связи 5G — «поймать» сигнал пятого поколения можно почти на всей населенной часть города-порта. А компания Apple уже в 2020 году выпустит складной iPad с гибким экраном и поддержкой сетей 5G.

Ранее правительство Петербурга планировало оборудовать городские фонари передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. С соответствующим предложением выступил вице-губернатор Максим Шаскольский — «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.