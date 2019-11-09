На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США

Напомним, в апреле этого года стало известно о намерении Instagram протестировать функцию, скрывающую от других пользователей количество лайков под постами. Разработчики Instagram объяснили, что хотят дать людям возможность делиться публикациями не только ради лайков. Компания уже тестировала эту функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.



Кроме того, Instagram планирует запретить маски с эффектом пластической хирургии. Компания опасается, что такие фильтры влияют на физическое и психическое здоровье молодых людей.

