На следующей неделе Instagram перестанет показывать число лайков для американских пользователей Instagram. Об этом сообщил руководитель сервиса Адам Моссери 8 ноября.
На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США
В компании предполагают, что это поможет пользователям приложения сфокусироваться на качестве размещаемого контента, а не на оценке подписчиков. Добавим, что в приложении пропала вкладка «Подписки», которая позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.
Напомним, в апреле этого года стало известно о намерении Instagram протестировать функцию, скрывающую от других пользователей количество лайков под постами. Разработчики Instagram объяснили, что хотят дать людям возможность делиться публикациями не только ради лайков. Компания уже тестировала эту функцию в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.
Кроме того, Instagram планирует запретить маски с эффектом пластической хирургии. Компания опасается, что такие фильтры влияют на физическое и психическое здоровье молодых людей.
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