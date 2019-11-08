Минкомсвязи не поддержало законопроект о блокировке электронных писем с запрещенной информацией

Законопроект предполагал сделать возможным блокировать пользователей почтовых сервисов и мессенджеров в случае, если они распространят запрещенный контент или ложные сообщения. Блокировка должна была осуществляться в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти. За уклонение операторам грозил штраф до 1 миллиона рублей.

Инициаторы проекта — соавторы закона о суверенном интернете в России Андрей Клишас и Людмила Бокова. Как ранее объяснял Клишас, законопроект должен был «позволить не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечить соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией». Однако в Минкомсвязи иначе. «[Законопроект] нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем», — заявил замглавы министерства Алексей Волин.

Напомним, в мае 2019 года был принят закон об идентификации пользователей мессенджеров. Согласно ему, при регистрации новый пользователь «сервиса мгновенных сообщений» должен будет подождать, пока администраторы мессенджера отправят оператору связи запрос, а тот идентифицирует личность. Кроме того, сотовые операторы должны знать, какими мессенджерами пользуются их клиенты, и хранить эту информацию.