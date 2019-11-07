Правительство определило список угроз безопасности Рунета

Перечень угроз безопасности Рунета включает в себя кибератаки и другие способы информационного воздействия на средства и сети связи, угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи, а также блокировка сайтов органов власти или отсутствие у россиян доступа к ним. Также к угрозам предполагается отнести невозможность доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи.

Под угрозой устойчивости и целостности Рунета подразумевают нарушение работоспособности сети связи при отказе части ее элементов, а под угрозой безопасности — отсутствие возможности установить соединение между пользователями и информационными ресурсами. Как пишет «Интерфакс», в настоящий момент проект постановления находится на согласовании профильных министерств.

Напомним, закон об устойчивом Рунете вступил в силу 1 ноября. Он должен обеспечить работоспособность российского сегмента Сети на случай угрозы. Однако начать действовать он сможет «по факту не на всей территории» страны — из-за отсутствия необходимого оборудования. Для его установки потребуется еще год. Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона, в конце сентября 2019 года. К пилотному проекту присоединились все крупные операторы связи в стране.

Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон. В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Роскомнадзор также огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы. Позже правительство предложило заняться разработкой операторам связи и IT-компаниям. В конце июня Роскомнадзор начал собирать информацию от провайдеров для реализации закона об устойчивом Рунете.

Эксперты предполагают, что закон об изоляции Рунета приведет к снижению скорости подключения к Сети.