В понедельник, 4 ноября, в социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки – пользователи жалуются на исчезнувшие фотографии и проблема при отправке сообщений. Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах, массовый сбой произошел в 16:00.
Во «ВКонтакте» произошел массовый сбой – пользователи жалуются на исчезнувшие фотографии и проблемы с загрузкой сайта
По информации сервиса, 59 % пользователей сообщают о проблемах при отправке сообщений, также они рассказывают об исчезнувших с личных страниц фотографиях и невозможности зайти на сайт. В числе столкнувшихся с перечисленными проблемами – жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара.
Позже сотрудники компании объяснили, почему произошел сбой. Оказывается, в петербургском дата-центре Xelent, где расположены серверы «ВКонтакте», в 16:25 в здании на Выборгском шоссе из-за перегрева произошло аварийное отключение магистрального шинопровода, сообщает «Фонтанка». В связи с этим часть клиентского оборудования была обесточена.
«На данный момент все системы дата-центра и серверное оборудование клиентов переведены на резервное питание. Ведутся работы по устранению последствий аварии и по восстановлению работы дата-центра», — рассказали в Xelent.
Ранее «Вконтакте» запустила социальный эксперимент, суть которого – отказаться от оскорбительных комментариев. Если пользователь написал комментарий с негативным посылом, он получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики.
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