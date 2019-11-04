Во «ВКонтакте» произошел массовый сбой – пользователи жалуются на исчезнувшие фотографии и проблемы с загрузкой сайта

Позже сотрудники компании объяснили, почему произошел сбой. Оказывается, в петербургском дата-центре Xelent, где расположены серверы «ВКонтакте», в 16:25 в здании на Выборгском шоссе из-за перегрева произошло аварийное отключение магистрального шинопровода, сообщает «Фонтанка». В связи с этим часть клиентского оборудования была обесточена.

«На данный момент все системы дата-центра и серверное оборудование клиентов переведены на резервное питание. Ведутся работы по устранению последствий аварии и по восстановлению работы дата-центра», — рассказали в Xelent.

Ранее «Вконтакте» запустила социальный эксперимент, суть которого – отказаться от оскорбительных комментариев. Если пользователь написал комментарий с негативным посылом, он получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики.