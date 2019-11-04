«Вконтакте» запустила социальный эксперимент, суть которого – отказаться от оскорбительных комментариев

Специальные алгоритмы будут определять, содержатся ли в тексте признаки оскорблений. Если пользователь написал комментарий с негативным посылом, он получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. После окончания эксперимента команда VK проанализирует, насколько эффективно данная технология снижает количество злых комментариев в социальной сети.