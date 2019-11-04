В День народного единства российская соцсеть «ВКонтакте» проводит социальный эксперимент. Его суть заключается в том, чтобы отказаться от оскорбительных комментариев.
«Вконтакте» запустила социальный эксперимент, суть которого – отказаться от оскорбительных комментариев
4 ноября «ВКонтакте» запустила однодневную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях. По словам авторов, она поможет защитить подростков, которые чаще других сталкиваются с кибербуллингом, а также предотвратит травлю по национальному признаку.
Специальные алгоритмы будут определять, содержатся ли в тексте признаки оскорблений. Если пользователь написал комментарий с негативным посылом, он получит совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. После окончания эксперимента команда VK проанализирует, насколько эффективно данная технология снижает количество злых комментариев в социальной сети.
Добавим, о публикациях оскорбительного содержания можно сообщить службе модерации — с помощью кнопки «Пожаловаться». Она есть у записей, комментариев, фотографий, видео, историй. Кроме того, профиль недоброжелателя можно внести в чёрный список.
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