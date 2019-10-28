Instagram начал удалять рисунки, изображающие сцены самоубийств и самоповреждений

Новая политика компании была введена после консультаций со специалистами и общественными организациями, такими как британская благотворительная организация «Самаритяне» и американская Национальная горячая линия по предотвращению суицидов. Теперь Instagram будет удалять посты с запрещенным контентом, а пользователей, выкладывающих подобное, убирать из рекомендаций.

«Мы больше не будем разрешать выкладывать вымышленные изображения самоповреждений или самоубийств в Instagram: рисунки, мемы или контент из фильмов или комиксов, в которых используются подобные изображения. Мы также будем удалять изображения, которые могут не показывать самоповреждение или самоубийство, но показывают их средства или методы», — заявил глава Instagram Адам Моссери.

Напомним, ранее Instagram запретил фильтры с эффектом пластической хирургии. Решение компании связано с опасением по поводу влияния фильтров на физическое и психическое здоровье молодых людей. Социальная сеть также отказалась от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за активностью других пользователей и их действиями в социальной сети — например, посмотреть, кому были поставлены лайки или отправлены комментарии.

Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей». Сервис позволяет делиться фото и видео, обмениваться статусами и переписываться только с теми пользователями, которые добавлены в список «Лучшие друзья». Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.