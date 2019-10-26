Компания Google впервые за последние пять лет масштабно обновит свою поисковую систему, используя искусственный интеллект. Новая технология обработки текста на естественном языке BERT (Bidirectional Encoder Representations From Transformers), которую Google представила в прошлом году, позволяет лучше понимать контекст запросов и точнее находить для них ответы, сообщает «Коммерсантъ»
Компания Google обновила поисковую систему впервые за пять лет. Теперь результаты запросов будут более точными
Технология BERT анализирует не только основные, но и вспомогательные слова запроса– предлоги и союзы. Алгоритм также изучает все слова запроса одновременно. Таким образом поисковик выдает более точные результаты.
Сначала новая система будет действовать только с англоязычными запросами, но со временем появится и в других странах. Google дополнила, что сейчас BERT влияет на результаты каждого десятого запроса в США.
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