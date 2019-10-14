Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес на рассмотрение парламентариев законопроект о досудебной блокировке сайтов с информацией о жестоком обращении с животными. Поправки в закон призваны ускорить процедуру — сейчас блокировка «достаточно длительная» и занимает не менее трех месяцев.
В России планируют в досудебном порядке блокировать сайты с информацией о жестоком обращении с животными
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что информация о жестоком обращении с животными «становится доступна несовершеннолетним детям, что негативно сказывается на их психическом состоянии». Законопроект предусматривает поправки к статье 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — если они будут приняты, решение о блокировке сайтов будет приниматься «на уровне уполномоченного органа» и во внесудабном порядке.
«Мы предложили механизм досудебной блокировки живодерского контента. Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров», — приводит издание TJ заявление депутата. Ежегодно с 2020 года на реализацию закона, по мнению Бурматова, потребуется 8 миллионов рублей. Правительство поддержало законопроект.
За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность на срок до трех лет лишения свободы. В случае, если акт жестокого обращения демонстрируется в интернете — до пяти лет.
Напомним, ранее в России утвердили правила отлова бездомных животных. Согласно новым требованиям, их нужно ловить без причинения вреда, а сам процесс фиксировать на видео.Вв марте депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Кроме того, содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями на конкурсной основе. Также в России появился онлайн-сервис поиска пропавших животных, а за хвостатыми подопечными петербургских приютов теперь можно наблюдать в режиме онлайн.
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