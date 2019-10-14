В России планируют в досудебном порядке блокировать сайты с информацией о жестоком обращении с животными

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что информация о жестоком обращении с животными «становится доступна несовершеннолетним детям, что негативно сказывается на их психическом состоянии». Законопроект предусматривает поправки к статье 15 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — если они будут приняты, решение о блокировке сайтов будет приниматься «на уровне уполномоченного органа» и во внесудабном порядке.

«Мы предложили механизм досудебной блокировки живодерского контента. Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров», — приводит издание TJ заявление депутата. Ежегодно с 2020 года на реализацию закона, по мнению Бурматова, потребуется 8 миллионов рублей. Правительство поддержало законопроект.

За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность на срок до трех лет лишения свободы. В случае, если акт жестокого обращения демонстрируется в интернете — до пяти лет.