Instagram откажется от вкладки «Подписки». Она позволяла следить за действиями других пользователей

Вкладка «Подписки» должна исчезнуть к концу недели. После этого при нажатии на иконку сердечка будут видны только собственные действия пользователя, непосредственно связанные с его аккаунтом. Как рассказал глава продуктового отделения Instagram Вишал Шах, многие пользователи социальной сети даже не подозревали, что таким образом можно узнать об их активности. Кроме того, вкладка не была популярной, что также стало причиной для отказа от нее.

Вкладка «Подписки» появилась в 2011 году и позволяла просматривать лайки, комментарии и подписки всех, на кого был подписан пользователь Instagram. Если аккаунт был закрытым, действия видели только люди, которым пользователь разрешил подписаться на свои обновления.

Напомним, Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей». Сервис позволяет делиться фото и видео, обмениваться статусами и переписываться только с теми пользователями, которые добавлены в список «Лучшие друзья». Также теперь маски в историях Instagram могут создавать все пользователи: для этого разработали специальный сервис. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.