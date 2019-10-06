СМИ: в открытом доступе нашли базу данных клиентов сотовой связи «Билайн». В ней содержатся сведения почти о 9 млн пользователей
В открытом доступе в Сети нашли базу данных клиентов «Билайна», у которых подключен домашний Интернет через данную сотовую связь. Как пишет «Коммерсантъ», в ней находится информация около 8,7 млн пользователей.
В базе содержатся такие данные, как полные ФИО, адрес и телефоны клиентов. В издании отмечают, что были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе обнаружены сведения за ноябрь 2016 года.
В пресс-службе «Билайна» заявили, что провели расследование инцидента. «Данная информация — небольшая часть базы 2017 года. Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», – отметили там. Служба безопасности компании продолжает вести проверку этого дела.
Несмотря на то, что многие граждане России, которые попали в открытую базу данных, уже не являются клиентами «Билайна», они все еще не в безопасности – ведь мошенники могут похитить средства граждан с помощью социальной инженерии, то есть ввести в заблуждение жертву с помощью полученной информации.
Напомним, личные данные 60 миллионов владельцев кредитных карт «Сбербанка» попали на «черный рынок» — «свежая база крупного банка» продается на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. По словам экспертов, это самая крупная утечка на банковском секторе в России. Вскоре нашли виновного – им оказался 28-летний сотрудник.
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