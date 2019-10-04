Instagram запустил новый мессенджер Threads для общения «близких друзей». Сервис позволяет делиться фото и видео, обмениваться статусами и переписываться только с теми пользователями, которые добавлены в список «Лучшие друзья» в Instagram.

При запуске Threads автоматически открывается камера, с помощью которой можно снять фото или видео без фильтров. Пользователи также могут опубликовать статус, который сохранится в профиле от 1 до 4 часов. Можно поставить и автоматический статус, который будет указывать местоположение — например, дома или на работе, но не уточнять геолокацию.

Мессенджер позволяет создавать групповые чаты между «лучшими друзьями» и переписываться тет-а-тет — сообщения будут дублироваться в Instagram. По прогнозам разработчиков, в среднем в мессенджере будут создаваться до 20 диалогов — именно такое количество людей чаще всего добавляют в список «Лучшие друзья» в Instagram.

Мессенджер Threads доступен для скачивания для iOS и Android.

Напомним, о том, что Instagram тестирует мессенджер Threads для общения «близких друзей», стало известно в конце августа 2019 года. Также теперь маски в историях Instagram могут создавать все пользователи: для этого разработали специальный сервис. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете, а еще начала тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома.