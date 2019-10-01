Как сообщает Wabetainfo, в настоящее время в бета-версии приложения доступны две позиции таймера — сообщения могут самоуничтожаться через пять секунд или через час. Дата релиза обновления пока не разглашается. Самоуничтожающиеся сообщения ранее появились в мессенджере Telegram. Функция была доступна пользователям в секретных чатах с 2013 года, а с 2017-го появилась со всех диалогах.

Напомним, ранее глава корпорации Facebook Марк Цукерберг высказался по поводу отделения приложений WhatsApp и Instagram. Facebook предложили лишить контроля над мессенджером и социальной сетью после скандала с использованием данных пользователей для политической рекламы и «фабрикой троллей» в 2016 году. По мнению Цукерберга, такая мера не поможет решить проблемы.