Facebook начал скрывать счетчик лайков от пользователей

Социальная сеть Facebook начала скрывать счетчик лайков. Увидеть, сколько заветных откликов получил пост, может только владелец страницы — другие пользователи это число не увидят.

Сейчас разработчики приступили к ограниченному тестированию, в рамках которого лайки, реакции и количество просмотров видео будут приватными. Пока только в Австралии — так Facebook хочет изучить, как нововведение воспримут все участники комьюнити. Как предполагают в компании, скрытый счетчик лайков поможет избежать ситуации, когда человек не желает публиковать пост, потому что думает, что он соберет мало реакций.

Напомним, в начале сентября специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг заметила, что в Facebook начали разрабатывать технологию скрытия лайков под постами. «Скрытие счетчика лайков и реакций от кого-либо, кроме создателя поста, может помочь пользователям меньше беспокоиться о популярности своего контента», — отметила Вонг.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия лайков под постами. По мнению команды социальной сети, «сердечки» превратились в мерило качества контента, хотя изначально были призваны стать частью коммуникации между автором и читателем. О тестировании подобной функции сообщили и в Instagram. Разработчики объяснили, для чего работают над этим — они хотят, чтобы люди могли делиться публикациями не только ради лайков.