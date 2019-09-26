Помните приглашение на форум в Краснодаре «Kak tebe takoe, Elon Musk?» , появившееся неподалеку от офиса SpaceX в Калифорнии? Глава космической компании, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил на него — но приезжать на мероприятие, судя по всему, не собирается.

В ночь на 26 сентября Илон Маск решил ответить на приглашение. Он прокомментировал твит пользователя Кати Павлющенко, к которому девушка прикрепила ссылку на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями — на него вел QR-код на билборде, а в самом ролике мотив «Крылатых качелей» из телефильма «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах». «Язык хорошо подвешен», — написал предприниматель. По-русски!

Напомним, Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.

Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (for Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?