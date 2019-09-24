Роскомнадзор начал установку оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете

Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете. К пилотному проекту присоединились все крупные операторы связи в стране — он будет проводиться до середины октября в различных вариациях, от лабораторных до полевых.

Старт тестирования начнут в конце сентября — когда необходимое для этого оборудование будет установлено. «Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, пилотный проект будет запущен в рамках одного региона России, однако конкретный Жаров не называет. Тестирование проведут на оборудовании одного производителя, который полностью прошел все необходимые испытания, однако в «гонку» планирует вступить еще две компании — одна из них оператор связи «РДП.РУ», 15% капитала которого владеет «Ростелеком».

Стоимость оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете, пока не разглашается — все зависит от уровня установки и количества конкретных деталей. «Уровень его установки окончательный не понятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», — отметил Жаров.