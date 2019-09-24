Роскомнадзор начал установку оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете
Роскомнадзор начал установку оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете. К пилотному проекту присоединились все крупные операторы связи в стране — он будет проводиться до середины октября в различных вариациях, от лабораторных до полевых.
Старт тестирования начнут в конце сентября — когда необходимое для этого оборудование будет установлено. «Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По словам главы Роскомнадзора, пилотный проект будет запущен в рамках одного региона России, однако конкретный Жаров не называет. Тестирование проведут на оборудовании одного производителя, который полностью прошел все необходимые испытания, однако в «гонку» планирует вступить еще две компании — одна из них оператор связи «РДП.РУ», 15% капитала которого владеет «Ростелеком».
Стоимость оборудования, необходимого для реализации закона об устойчивом Рунете, пока не разглашается — все зависит от уровня установки и количества конкретных деталей. «Уровень его установки окончательный не понятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», — отметил Жаров.
Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».
На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».
В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.
Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.
Однако ранее российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.
Роскомнадзор также огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы. Позже правительство предложило заняться разработкой операторам связи и IT-компаниям. В конце июня Роскомнадзор начал собирать информацию от провайдеров для реализации закона об устойчивом Рунете. В силу он вступает только 1 ноября 2019 года. Эксперты предполагают, что закон об изоляции Рунета приведет к снижению скорости подключения к Сети.
Владимир Габриелян
Технический директор, вице-президент Mail.ru. Специально для «Собака.ru».
Суть законопроекта в дублировании и резервировании критической инфраструктуры российского интернета. Для бизнеса это дополнительные гарантии со стороны государства того, что в критической ситуации он сможет стабильно функционировать. Хотя мы понимаем, что шанс возникновения подобных кризисов минимален, мы считаем важным защитить пользователей, их операции в интернете и функционирование таких инфраструктур как, например, транспорт, от угроз.
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