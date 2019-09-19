Автор киноленты «Середина 90-х» Джона Хилл выступил режиссером нового документального сериала Un-filtered. Работа была снята для социальной сети Instagram в качестве одной из инициатив по борьбе с травлей в интернете.

Документальный сериал состоит из четырех эпизодов, герои которых — подростки и молодые люди младше 25 лет, рассказывающие о том, как они становились жертвами травли или сами в ней участвовали. Своим опытом они делятся как в интернете, так и в обычной жизни.

«Я попытался создать такую среду, в которой молодых людей услышат. Хотел бы я, чтобы платформа, на которой можно услышать о страданиях и опыте других людей, была, когда я рос. Надеюсь, что этот проект вдохновит молодых людей на то, чтобы они делились своими историями и чувствами и не ощущали себя такими одинокими», — рассказал Джона Хилл изданию Variety.