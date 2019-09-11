Операторы связи и IT-компании разработают правила работы «суверенного интернета»

Операторы сотовой связи, разработчики и производители IT-систем разработаю правила работы «суверенного интернета». Соответствующее предложение выдвинуло Минкомсвязи, поручив Российскому союзу предпринимателей и промышленников руководить разработкой правил. Идею также поддержали в ФСБ.

Конкретных пожеланий о том, как должны выглядеть новые правила работы «суверенного интернета», у сотрудников министерства пока нет. Однако, по их мнению, в Российском союзе предпринимателей и промышленников способны лучше определить круг производителей технических средств противодействия угрозам — так как союз тесно общается с профильными компаниями.

Напомним, 22 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» российского интернета. Он вступит в силу 1 ноября, но использовать отечественную криптографию начнут только 1 января 2021 года. На такие средства шифрования перейдут только «госорганы, органы местного самоуправления и государственные муниципальные унитарные предприятия и учреждения». 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Заявил, что законопроект о «суверенном рунете» должен помочь в борьбе с ресурсами, запрещенными в России. Например, одной из целей он назвал Telegram. Кроме того, он указал, что закон «предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ».

На реализацию проекта о суверенном Рунете потратят около 30 млрд рублей. Это на 10 млрд рублей больше, чем было заявлено ранее. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В мае Правительство Российской Федерации обнародовало утвержденный план работы Центра управления автономным Рунетом на период до 2024 года. Кроме поставленных перед центром задач, стал известен и свод правил, по которым будет произведено выделение бюджетных средств на реализацию новой структуры.

Российская федерация и Китайская Народная Республика договорились о сотрудничестве и более масштабном развитии отношений между странами. Под предлогом национальной безопасности, Россия и Китай договорились о сотрудничестве в регулировании интернета и защите от внешних угроз.

Российские власти пообещали не создавать «суверенный интернет», а только «активно защищать от внешних или потенциальных угроз». Вице-президент России Максим Акимов видит новую цифровую эру Рунета как попытку защитить страну от внешних или потенциальных угроз, однако уверяет, что изоляции за этим не последует.

Ранее Роскомнадзор огласил правила изоляции Рунета в случае возникновения угрозы. Кроме того, ведомство уже сейчас начало собирать информацию от провайдеров, которая необходима для реализации проекта. В силу он вступает только 1 ноября 2019 года. Эксперты предполагают, что закон об изоляции Рунета приведет к снижению скорости подключения к Сети.