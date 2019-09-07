YouTube показал новую награду для блогеров, набравших 100 млн подписчиков

Напомним, что в ночь на 25 августа на канале английского видеоблогера шведского происхождения PewDiePie число подписчиков достигло 100 млн. Так, Феликс Чельберг стал первым блогером, которому удалось собрать аудиторию подобного масштаба. Конкуренция между PewDiePie и T-Series началась в августе 2018 года. Тогда PewDiePie начал всячески привлекать к себе внимание — пригласил в свое шоу Илона Маска, записал обзор на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и ряд других книг. Однако индийский канал T-Series набирал подписчиков быстро — в среднем за день на него подписывались 160 тысяч человек, а к февралю канал и вовсе удерживал лидерство, правда недолго: 8 минут. В ходе разборок PewDiePie записал даже две шуточные песни в адрес своего конкурента — «Bitch Lasagna» (настоящий дисс!) и «Congratulations». Тем не менее в марте этого года индийский канал T-Series обогнал его блог по количеству подписчиков, а после и вовсе побил рекорд — он стал первым в истории YouTube каналом, набравшим 100 миллионов подписчиков.