YouTube показал новую награду для блогеров, набравших 100 млн подписчиков
YouTube продемонстрировал новую Красную бриллиантовую кнопку для каналов, на которых подписались 100 млн пользователей сети. Эту информацию опубликовали в Twitter видеохостинга, сообщает «Афиша Daily».
The 100M subscriber record has been surpassed, and that means we have the new creator award! Introducing: The Red Diamond Creator Award, named after one of the rarest colors of diamond. 💎❤️ @TSeries and @Pewdiepie, check the mail! 😏 pic.twitter.com/ZONYFEiVkk— YouTube (@YouTube) September 6, 2019
Красная бриллиантовая кнопка достанется блогеру шведского происхождения Феликсу Чельбергу и индийской звукозаписывающей студии T-Series, которые одни из первых набрали нужное количество фолловеров.
Напомним, что в ночь на 25 августа на канале английского видеоблогера шведского происхождения PewDiePie число подписчиков достигло 100 млн. Так, Феликс Чельберг стал первым блогером, которому удалось собрать аудиторию подобного масштаба. Конкуренция между PewDiePie и T-Series началась в августе 2018 года. Тогда PewDiePie начал всячески привлекать к себе внимание — пригласил в свое шоу Илона Маска, записал обзор на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и ряд других книг. Однако индийский канал T-Series набирал подписчиков быстро — в среднем за день на него подписывались 160 тысяч человек, а к февралю канал и вовсе удерживал лидерство, правда недолго: 8 минут. В ходе разборок PewDiePie записал даже две шуточные песни в адрес своего конкурента — «Bitch Lasagna» (настоящий дисс!) и «Congratulations». Тем не менее в марте этого года индийский канал T-Series обогнал его блог по количеству подписчиков, а после и вовсе побил рекорд — он стал первым в истории YouTube каналом, набравшим 100 миллионов подписчиков.
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