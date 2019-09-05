Сотрудники администрации президента и профильные чиновники в настоящий момент обсуждают идею создания в России единой систему учета интернет-пользователей и просматриваемого ими контента.

По словам источников «Ведомостей», знакомых с планами правительства, в первую очередь система необходима для мониторинга показов рекламы в Рунете в целях налогообложения — в этом заинтересована Федеральная налоговая служба. Также сбор данных выгоден отечественным телеканалам — для учета просмотров российских сериалов и телешоу. Одновременно с этим Министерство культуры разрабатывает свой «счетчик» онлайн-показов отечественных фильмов.

Сбор данных также призван сделать информацию о том, какой контент смотря россияне и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, доступной для государства. Это подтвердил и источник в администрации президента, приведя в пример попытку собрать данные по онлайн-просмотрам прямой линии Владимира Путина в июне 2019 года.

Однако создание системы учета может повлечь за собой технические организационные сложности. Пока неясно, как уговорить интернет-компании установить счетчик на своих сайтах — в качестве альтернативы им может быть предложена добровольная передача необходимых данных. При этом эксперты уверены, что оба варианта, касающиеся подобного счетчика, будут приняты негативно.