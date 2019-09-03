Facebook рассматривает возможность отказаться от лайков. Вслед за Instagram и «ВКонтакте», которые тестируют подобную технологию, в социальной сети начали разрабатывать собственную — но пока только для Android-приложения.

Изменения заметила специалист по обратной разработке Джейн Манчун Вонг. Изучая код приложения Facebook для Android, она обратила внимание на функцию, позволяющую скрывать счетчик лайков. По словам Вонг, с появлением технологии отметки «нравится» будут видны только автору поста. При этом списки отреагировавших пользователей останутся доступны — но число этих людей будет скрыто.

«Скрытие счетчика лайков и реакций от кого-либо, кроме создателя поста, может помочь пользователям меньше беспокоиться о популярности своего контента», — отметила Вонг.

Напомним, ранее социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию скрытия лайков под постами. По мнению команды социальной сети, «сердечки» превратились в мерило качества контента, хотя изначально были призваны стать частью коммуникации между автором и читателем. О тестировании подобной функции сообщили и в Instagram. Разработчики объяснили, для чего работают над этим — они хотят, чтобы люди могли делиться публикациями не только ради лайков.