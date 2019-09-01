YouTube начал округлять число подписчиков, чтобы пользователи перестали испытывать стресс

В течение сентября все каналы, имеющие более тысячи подписчиков, будут работать по этой системе. В компании отмечают, что подобным образом они пытаются избавить от стресса авторов, которые регулярно мониторят свои подписки.

О том, YouTube перестанет показывать пользователям точное количество подписчиков стало известно в мае 2019 года. «Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для криейтеров, так и для их поклонников, поэтому мы хотели предупредить всех за несколько месяцев до этого изменения!», — отметили в видеохостинге. А еще YouTube начнет удалять экстремистские каналы и блокировать видео с пропагандой дискриминации. За первый квартал 2019 года YouTube уже удалил десятки тысяч видеороликов за нарушение политики видеохостинга — в том числе, киберзапугивание и преследование. Помимо видео, администраторы также удаляют комментарии подобного характера.