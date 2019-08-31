Российские пользователи Instagram прощаются с летом на странице американского актера и музыканта Джареда Лето
Спустя месяц после флешмоба на странице певицы Леди Гаги российские пользователи Instagram придумали новый способ атаки иностранных звезд – на этот раз их «жертвой» стал Джаред Лето, американский актер и солист группы 30 Seconds to Mars.
Началось все с того, что комик Гарик Харламов призвал своих подписчиков зайти на страницу музыканта и попрощаться с летом. Теперь под последней публикацией Джареда можно найти множество комментариев от русскоязычных пользователей Instagram: «Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», «30 seconds до потерянного Лета», «Вот и лето прошло, будто и не бывало». Некоторые из комментаторов пожаловались на то, что флешмоб проходит не так весело, как в аккаунте Леди Гаги. «Творческих коммент-атак маловато», – пишут они. Да и рецептов соленых огурцов на водке, русских голубцов и борща пока не наблюдаются.
Напомним, что в июле этого года Instagram Леди Гаги заполонили подписчики из России, а мы собрали самые интересные комментарии, оставленные на странице певицы. В этом же месяце российский трафик Instagram побил все рекорды для 2019 года – за прошедший месяц в социальную сеть зашли 246,87 млн раз с компьютеров и мобильных устройств. Совпадение?
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