Российские пользователи Instagram прощаются с летом на странице американского актера и музыканта Джареда Лето

Началось все с того, что комик Гарик Харламов призвал своих подписчиков зайти на страницу музыканта и попрощаться с летом. Теперь под последней публикацией Джареда можно найти множество комментариев от русскоязычных пользователей Instagram: «Ну что ж, с завтрашнего дня ты Джаред Осень», «30 seconds до потерянного Лета», «Вот и лето прошло, будто и не бывало». Некоторые из комментаторов пожаловались на то, что флешмоб проходит не так весело, как в аккаунте Леди Гаги. «Творческих коммент-атак маловато», – пишут они. Да и рецептов соленых огурцов на водке, русских голубцов и борща пока не наблюдаются.