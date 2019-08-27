Разработчики Instagram тестируют приложение Threads, делиться контентом в котором можно будет только со списком «близких друзей». Мессенджер будет синхронизирован с социальной сетью — в нем пользователи, например, также смогут просматривать истории своих друзей. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источники, близкие к разработке.

Мессенджер Threads разработан в качестве сопутствующего приложения для Instagram и призван содействовать постоянному и приватному обмену между пользователями и их близкими друзьями. В Threads можно автоматически делиться с узким кругом лиц своим местоположением, скоростью передвижения, уровнем заряда аккумулятора смартфона — помимо главных функций обмена текстом, фотографиями и видеозаписями.

В мессенджер также встроена камера, с помощью которой можно делать фотографии и снимать видео. Помимо прочего, через Threads можно будет посмотреть истории своих близких — не заходя в Instagram. Дата выхода приложения пока не называется — в настоящий момент оно проходит закрытое внутреннее тестирование.

Напомним, теперь маски в историях Instagram могут создавать все пользователи: для этого разработали специальный сервис. Ранее в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете. Кроме того, Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома. Обновленные правила социальной сети смогут гарантировать возвращение блога даже в том случае, если имя пользователя и контактные данные были изменены.