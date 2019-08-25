PewDiePie стал первым блогером, собравшим 100 млн подписчиков на YouTube

Напомним историю их конкуренции: «война» между PewDiePie и T-Series началась в августе 2018 года. Тогда PewDiePie начал всячески привлекать к себе внимание — пригласил в свое шоу Илона Маска, записал обзор на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и ряд других книг. Однако индийский канал T-Series набирал подписчиков быстро — в среднем за день на него подписывались 160 тысяч человек, а к февралю канал и вовсе удерживал лидерство, правда недолго: 8 минут. В ходе разборок PewDiePie записал даже две шуточные песни в адрес своего конкурента — «Bitch Lasagna» (настоящий дисс!) и «Congratulations». Тем не менее в марте этого года индийский канал T-Series обогнал его блог по количеству подписчиков, а после и вовсе побил рекорд — он стал первым в истории YouTube каналом, набравшим 100 миллионов подписчиков.

