Теперь маски в историях Instagram могут создавать все пользователи, а не только разработчики. Для этого компания Facebook, владеющая социальной сетью-галереей, разработала специальный сервис и опубликовала обучающие инструкции о том, как им пользоваться.

Создать собственную маску можно в специальном сервисе Spark AR, который в данный момент представлен в виде бета-версии. А для того, чтобы не запутаться, разработчики предложили воспользоваться инструкцией и обучающими материалами. Все созданные обычными пользователями маски будут доступны в отдельной вкладке в «Галерее эффектов».

Напомним, в Instagram появился стикер для сбора пожертвований. С его помощью благотворительные организации могут собрать деньги прямо в историях. Социальная сеть также вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете. Кроме того, Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунтов после их взлома. Обновленные правила социальной сети смогут гарантировать возвращение блога даже в том случае, если имя пользователя и контактные данные были изменены.