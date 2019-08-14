Facebook предоставляла доступ к аудиосообщениям пользователей третьим лицам

Представители Facebook официально подтвердили, что компания предоставляла доступ к аудиосообщениям в Messenger третьим лицам. Голосовые месседжи подвергались расшифровке в том случае, когда пользователи выбирали опцию перевода голоса в текст.

Как сообщает издание Bloomberg, в распоряжении которого оказалось заявление представителей Facebook, подрядчики, прослушивающие голосовые сообщения в целях проверки корректности перевода искусственным интеллектом, не знали о том, каким путем были получены записи. У них также возникали вопросы, касающиеся этичности прослушивания, так как Facebook не предупреждает пользователей, что их голосовые сообщения могут прослушивать третьи лица.

Политика использования пользовательских данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую предоставляют при использовании продуктов компании» и автоматическую обработку. При этом социальная сеть не упоминает, что их могут анализировать третьи лица. В настоящий момент практика предоставления доступа к голосовым сообщениям пользователей с целью корректности перевода в текст прекращена.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook несколько лет хранила пароли пользователей в незашифрованном виде, доступ к которым имели сотрудники социальной сети. Facebook подтвердили информацию и признались, что проблему в системе обнаружили только в январе 2019 года. Кроме того, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger могут совершить объединение, при этом требуемое пользователями отделение первых двух в самостоятельные приложения не поможет в борьбе с «фабрикой троллей» и использованием данных для политической рекламы.

Facebook планирует платить своим пользователям за просмотр рекламы. Компания также приняла решение не строить центры обработки данных и не хранить информацию о пользователях в странах, где нарушается свобода слова или неприкосновенность частной жизни. Это может привести к блокировке Facebook в ряде государств. Под ограничение может попасть не только соцсеть, но и другие сервисы компании — Instagram и WhatsApp.