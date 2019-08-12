Мессенджер Telegram получил очередное обновление . Теперь выборочные сообщения можно получать без звукового сигнала, а посты комментировать и оценивать — с помощью нового инструмента Comments.App.

Для того, чтобы отправить «беззвучное» сообщение, необходимо удержать кнопку отправки в приложении — так собеседник получит уведомление о новом сообщении, но без звукового сигнала. На версии для десктопа функция включается нажатием на значок отправки правой кнопки мыши.

С помощью инструмента Comments.App пользователи могут оставлять комментарии, прикреплять к ним изображения, оценивать пост лайком или дизлайком, а также участвовать в обсуждении. Для тех, кому недоедали повторения видео, разработчики представили обновление — теперь в настройках можно отключить зацикленное воспроизведение. Кроме того, при перемотке роликов начали отображаться миниатюры предварительного просмотра.

Групповые чаты также получили апдейт — теперь администраторы могут задавать интервал отправки сообщений, в рамках которого каждый участник сможет поделиться только одной мыслью в течение установленного отрезка времени. В свою очередь владельцы чатов теперь могут указывать свою должность, например «основатель» или «модератор» — она будет отображаться в правом верхнем углу сообщения.

Напомним, ранее в Telegram появились анимированные стикеры — они занимают меньше памяти, но при этом имеют лучшее качество, чем обычные статичные стикеры, также они отличаются движением с частотой 60 кадров в секунду. Их зацикливание тоже можно отключить в настройках в рамках нового обновления мессенджера. В Telegram также появились новые функции, которые позволили пользователям лучше защитить свой аккаунт. А еще петербуржцы рассказывают в каналах о том, что можно купить сегодня на Сенном рынке и где найти самые дешевые билеты в Мариинский театр.