Русскоязычный Instagram побил рекорд по посещаемости

В июле российский трафик Instagram побил все рекорды для 2019 года – за прошедший месяц в социальную сеть зашли 246,87 млн раз с компьютеров и мобильных устройств. Об этом РБК сообщил представитель исследовательской фирмы SimilarWeb.

При этом уточняется, что посещение засчитывается, когда пользователь открыл одну или несколько страниц сайта. А в случае, если пользователь находится на странице более получаса, SimilarWeb отмечает второе посещение. Полученный результат — на 12,1% выше, чем в январе этого года. Самым неудачным месяцем для Instagram, с точки зрения посещаемости, оказался февраль — разница с июлем в 24,8%.

Точную причину такого "взрыва" посещаемости установить сложно, однако РБК предполагает, что это связано с флешмобом, которые российские пользователи устроили на странице певицы Леди Гаги. Так, под ее постом от 16 июля насчитывается более 1 млн комментариев – и большая часть из них оставлена жителями России. Поводом для флешмоба послужило расставание актера Брэдли Купера с российской моделью Ириной Шейк, в чем таблоиды обвинили Леди Гагу.