Студентам порекомендовали не пользоваться «Википедией»

Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, назвал интернет-энциклопедию Wikipedia, к которой часто прибегают школьники и студенты, недостоверным источником. Как сообщает ТАСС, со своим мнением он поделился на дискуссии «Зачем переходить на цифровое вещание, когда есть интернет», проходившей на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

На вопрос одного из участников, что интересного можно найти на портале, прозвучал такой ответ: «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить». Как пояснил замминистра, в энциклопедии содержится много непроверенной информации, которую постоянно правят по заказу тех или иных компаний. «Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация», – заключил он.