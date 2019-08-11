Студентам порекомендовали не пользоваться «Википедией»
Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, назвал интернет-энциклопедию Wikipedia, к которой часто прибегают школьники и студенты, недостоверным источником. Как сообщает ТАСС, со своим мнением он поделился на дискуссии «Зачем переходить на цифровое вещание, когда есть интернет», проходившей на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
На вопрос одного из участников, что интересного можно найти на портале, прозвучал такой ответ: «Не пользуйтесь Wikipedia, можете двойку получить». Как пояснил замминистра, в энциклопедии содержится много непроверенной информации, которую постоянно правят по заказу тех или иных компаний. «Там может быть и то, что соответствует действительности, и совершенно неверная информация», – заключил он.
Напомним, что в России появится отечественный аналог онлайн-энциклопедии «Википедия». Проект «общенационального интерактивного энциклопедического портала» будет субсидироваться из федерального бюджета и включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания. А еще Эрмитаж запустил образовательную Академию — в ней можно бесплатно изучать искусство. Образовательную Академию с курсами об истории искусства запустил и Государственный музей имени Пушкина.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.