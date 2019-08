По сюжету, Дженнифер Лопес приземляется в петербургском аэропорту «Пулково», однако вместо запланированной процессии встречает ее потертое авто, водитель которого увозит звезду в неизвестном направлении. В лучших традициях приключенческих фильмов Джей Ло выберется по дымоходу на крышу, прогуляется по ней и даже спустится по проводам — как настоящий Индиана Джонс! Играть стоит хотя бы ради финала инди-бродилки, в котором нужно вспомнить названия песен певицы (спойлер: под музыку!).

Флеш-игра доступна по ссылке.

Напомним, 11 августа Дженнифер Лопес выступит в петербургском СКК с юбилейной программой It’s My Party. В июле американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен отпразднует юбилей, а приезд в Россию станет первым за семь лет — последний раз Лопес давала здесь концерт в 2012 году. Для «вечеринки» Джей Ло приготовила множество сюрпризов — хиты времен Jenny from the Block, хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур.