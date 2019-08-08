Можем заказывать спокойно: iHerb по решению суда удалил страницы с пищевыми добавками, несертифицированными в России. Из-за них приложению грозила блокировка на территории страны — ранее Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина из российского AppStore и Google Play.

Сейчас суд отправил дело на повторное рассмотрение после апелляции, поданой представителями американского интернет-магазина. В документе сотрудники настаивали на том, что решение суда первой инстанции незаконное, необоснованное и подлежит отмене, а приложение iHerb не имеет никакого отношения к Единому реестру запрещенных сайтов. Представители компании также отметили, что в решении суда не конкретизирована «запрещенная» информация, содержащаяся в приложении.

2 февраля Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить приложение интернет-магазина из российского AppStore и Google Play. Решение было принято по иску директора «Союза производителей БАД к пище» Александра Жесткова, который недоволен тем, что в интернет-магазине продаются не сертифицированные в России пищевые добавки. При этом сообщалось, что избежать полной блокировки на территории России магазину удастся, если iHerb удалит запрещенные судом товары с сайта или ограничит их продажу в стране.

В сентябре прошлого года Жестяков обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просил рассмотреть вопрос об ограничении доступа к сайту iHerb в России, поскольку в магазине реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техническому регламенту. Так, продукция, предлагающаяся в интернет-магазине, могла быть расценена как запрещенная к обороту на территории страны.