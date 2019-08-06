Социальная сеть «ВКонтакте» начала скрывать количество лайков под постами. Вслед за Instagram, функция введена в тестовом режиме и для ограниченного числа пользователей, которым предложено описать свои ощущения «по этому поводу».

В настоящий момент разработчики «ВКонтакте» тестируют разные отображения иконок под постами, один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков. По мнению команды социальной сети, «сердечки» превратились в мерило качества контента, хотя изначально были призваны стать частью коммуникации между автором и читателем.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей.Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», — рассказали во «ВКонтакте».

Напомним, ранее о тестировании подобной функции сообщили в Instagram. Разработчики объяснили, для чего работают над этим — они хотят, чтобы люди могли делиться публикациями не только ради лайков. Ранее социальная сеть также начала удалять фейковые лайки, комментарии и подписки из тех страниц, которые использовали сторонние приложения для накрутки подписчиков. А еще в Instagram появился стикер для сбора пожертвований.