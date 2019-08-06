ФСБ получила право закрывать доступ к потенциально опасным сайтам

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам при ФСБ, отвечающий за борьбу с киберугрозами, получил право закрывать доступ к потенциально опасным сайтам. Центр сможет разделегировать интернет-домен и тем самым снять с обслуживания. Кроме того, структура получит доступ к сайту и заблокирует его быстрее, чем это можно сделать через суд или при Роскомнадзор.

Центр, созданный осенью 2018 года по приказу директора ФСБ Александра Бортникова, будет заниматься выявлением ресурсов и источников вредоносного программного обеспечения, отслеживанием активностей бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов. По собственным данным центра, за этот период его сотрудниками были предотвращены 7089 попыток внедрения вредоносного ПО в России и других странах.

Ранее заместитель директора Центра Николай Мурашов назвал главные цели киберпреступников. «Прежде всего преступники нацелены на получение сведений о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении, а также информации из государственных систем управления», — сказал он.

В свою очередь директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников отмечает, что блокировка через разделегированный домен более эффективна — восстановить контент сайта возможно будет только после привязки нового доменного имени.

Напомним, в апреле 2016 года веб-версию Telegram поместили в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. За несколько дней в список было внесено более 15,8 миллионов IP-адресов Google и Amazon — тогда количество заблокированных сайтов превысило количество пользователей Telegram. 1 мая 2019 года, спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону, Роскомнадзор заблокировал более 9,5 тысяч пиратских сайтов с литературой, программным обеспечением, музыкой и фильмами.