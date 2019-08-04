Приложения Instagram и WhatsApp переименуют. Facebook добавит в сервисы свое наименование
В ближайшее время названия Instagram и WhatsApp станут чуть длиннее: к ним добавится упоминание «от Facebook». Об пишет газета The Wall Street Journal. Эта новость понравилась не всем сотрудникам американской корпорации и вызвала споры – ведь упоминание появится не только в официальных названиях сервисов на рынке, но и в самих приложениях.
Как сообщает представитель компании Берти Томсон, эти меры необходимы для того, чтобы продемонстрировать принадлежность этих продуктов к компании, которая приобрела Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах.
По данным источника, аналогичные процедуры тестировались уже в марте в менее популярных сервисах, также принадлежащих Facebook. Газета отмечает, что эта приписка может негативно сказаться на их популярности, а издание The Information и вовсе считает, что компания этим действием хочет очистить репутацию после скандала с утечкой персональной информации.
Напомним, что пароли пользователей Facebook несколько лет хранились в незашифрованном виде — доступ к ним имели сотрудники соцсети.
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