Приложения Instagram и WhatsApp переименуют. Facebook добавит в сервисы свое наименование

В ближайшее время названия Instagram и WhatsApp станут чуть длиннее: к ним добавится упоминание «от Facebook». Об пишет газета The Wall Street Journal. Эта новость понравилась не всем сотрудникам американской корпорации и вызвала споры – ведь упоминание появится не только в официальных названиях сервисов на рынке, но и в самих приложениях.

Как сообщает представитель компании Берти Томсон, эти меры необходимы для того, чтобы продемонстрировать принадлежность этих продуктов к компании, которая приобрела Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах.